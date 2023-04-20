شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الخالق: عوض وهدان شغلة الشاغل زواج ابنته في سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان ضياء عبد الخالق، عن دوره بمسلسل سوق الكانتو يعرض فى رمضان الحالى : "عوض وهدان شخصيته ليس شرير ولا طيب فى المطلق ولكن بيدور على مصلحته.. وبيدور على نصائح اللى بجواره بالشر ولكن بيدرك انه غلط وبيصلح اللى بيحدث".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية : "وعوض شغله الشاغل أن بنته تتجوز.. وكان يعتقدوا أن البنت لما توصل فى سن 15 سنة ومتجوزته يبقى فاتها القطر.. كل شخصية تختلف بسبب خلفياتها الثقافية.. وتم الانتهاء من تصوير أخر مشاهد من مسلسل سوق الكاتنو.. وكواليس العمل كانت جميلة جدا ما بينا وكان هناك روح حلوه".

وعن دوره فى مسلسل ضرب نار الذى يعرض فى رمضان : " بجسد شخصية رزق والده اتقتل وعاوز ياخد بتاره ومندفع.. وكان هناك صعوبة لتمثيل الدورين فى نفس الوقت ولكن درسنا كيفيه الانتقال من شخصية لشخصية أخري للتوافق ما بين الشخصيات فى المسلسلات التى أشارك فيها".