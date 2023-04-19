كل يوم بنشتمهم.. فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجمهور برأيها الصريح في مسلسل “جعفر العمدة”.. لن تصدّق من هي؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:51 مساءً - ظهرت الفنانة وفاء عامر في مقطع فيديو تتحدث فيه مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

وكشفت “وفاء”عن المسلسلات التي تتابعها ومن بينها مسلسل جعفر العمدة وقالت: “حلو جدا من وجهة نظري، وكل يوم بنتخانق وبنشتمهم هما ومحمد سامي انهم قفلوا الحلقة قفلة صعبة ومكملوهاش”

وأكملت حديثها عن دور الفنانة هالة صدقي وقالت: “هالة صدقي عظمة ومحصلتش دي هالة صدقي يا جماعة”.

مسلسل “جعفر العمدة” الأكثر بحثًا على جوجل

وتفاجأ الفنان محمد رمضان بأن مسلسله الرمضاني «جعفر العمدة»، هو العمل الذي حقق أعلى نسبة من البحث عبر موقع «جوجل» من الجمهور المصري والعربي على السواء، بسبب اهتمام فئة كبيرة من الجمهور بالمسلسل وأحداثه القائمة على إثارة فضول المشاهد لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقة المُقبلة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا بشأن المسلسل حيث كُتب في الصورة التي نشرها أن مسلسل «جعفر العمدة» سجل أعلى نسبة بحث لمسلسل عربي في تاريخ موقع «جوجل»، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: «الحمد لله».

مسلسل «جعفر العمدة»

مسلسل «جعفر العمدة» مبني على أساس الأحداث المشوقة، وتدور أحداثه حول الفنان محمد رمضان الذي خُطف ابنه من المستشفى لحظة ولادته، وخاض رحلة طويلة للبحث عنه طوال الـ19 عامًا، ليجده ويحاول معرفة من الجاني عليه، ولكنه لم يتوصل له إلا بعد سنوات طويلة من البحث عنه ومحاولة العثور عليه، ويلعب الفنان أحمد داش دور نجل جعفر، وسلوى عثمان خالة أحمد داش التي تذهب لجعفر وتخبره بالحقيقة.

المسلسل أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل، خاصة أن العمل انطلق تصويره أيضاً في وقت مبكر عن باقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سويا نجاحات كبيرة خلال مسلسلى “الأسطورة” الذى تم عرضه في عام 2016، و”البرنس” الذى تم عرضه في عام 2020

أبطال جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

قنوات عرض مسلسل جعفر العمدة

ويتم عرض مسلسل جعفر العمدة على شاشة قناة dmc الساعة 10:15 مساء وتعاد الساعة 5.00 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على mbc

كما يتم عرض مسلسل جعفر العمدة على شاشة قناة mbc 1 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

الخليج 365

الخليج 365