تسريب صوتي لـ”والد هيفاء وهبي” يفضح ما فعلته به ابنته.. وأول بيان رسمي من عائلتها! – تفاصيل صادمة

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:51 مساءً - أصدرت عائلة هيفاء وهبي بيانًا صحفيًا للرد على التسريب الصوتي المسجل من والد الفنانة اللبنانية والذي يشكو فيه من المرض ومن رفض ابنته مساعدته.

وجاء في البيان: بعد أن سربت السيدة نضال الأحمدية مقاطع صوتية للسيد محمد وهبي تدعي خلالها بأنه يطلب من ابنته هيفا وهبي المساعدة المالية ليتمكن من القيام بعملية في القلب يهم عائلة السيد محمد وهبي توضيح الأمر.

نضال الأحمدية وعلاقتها بالتسجيل المسرب

وأوضح: منذ بضعة سنوات تقصد المدعو علي كنعان التقرب من والدنا ومحاولة إقناعه بالظهور في مقابلات وبرامج تليفزيونية للحديث عن حياة هيفاء الشخصية وعدم تواصلها معه والإساءة لها ولوالدتها ووالدنا كان في كل مرة يرفض إلى أن استغل كنعان فرصة مرضه بعد أن علم منذ بضعة أيام أنه بحاجة لزرع بطارية في القلب وهي مكلفة.

بيان عائلة هيفاء وهبي



خطة خبيثة

وواصل: حاول إقناعه بالتواصل مع هيفا بهدف طلب المال، الوالد رفض لكن علي كنعان بالاتفاق مع نضال الأحمدية، قال إنه تواصل مع طرف من قبل هيفا وفعلًا اتصل بالوالد أحد الأشخاص مدعيًا أنه من قبلها، قائلًا إن هيفا ووالدتها سوف تتصلان وتلتقيان به وهكذا جعله ينتظر اتصالًا من ابنته هيفا ليعود ويسأل بعدها لماذا لم تتصل به وهكذا يظهر وكأنه هو الذي يود التواصل معها لمساعدته وفقًا لخطتهم الخبيثة طبعًا.

وأضاف البيان: أصبح يسأله ما إذا كانت والدة هيفاء تواصلت معه أم لا والوالد يجيبه وقد تم تسريب تلك التسجيلات الصوتية، وقبل كل هذا نضال الأحمدية تواصلت مع الوالد طالبة منه إرسال رسالة صوتية يتحدث خلالها عن وضعه قائلة “بنتك ليش ما عم ترد عليك؟ كيف فيي ساعدك بعتلي رسالة صوتية، إذا هيفا ما ردت عليك أنا بجمعلك المبلغ”، فكان جوابنا لها بأن الوالد ليس بحاجة للمساعدة والحمد لله الأمور جيدة ويعطيكي العافية، وهنا انتهى الحديث وظننا أن الموضوع انتهى.



وأكمل: لنتفاجأ بعدها أن الأحمدية قامت بنشر الرسائل الصوتية أمام الرأي العام دون إذن.. يهمنا أن نوضح أن السيد محمد وهبي ليس بحاجة للمساعدة، فأبناؤه وأصهرته لا يقصرون وكما هو معلوم ابنه الشهيد كان ضمن مؤسسة لا تتخلى عنه إن لزم الأمر.. بالمختصر لقد تم التخطيط لتوريط الوالد واستدراجه وهو الرجل الذي ناهز التسعين.

واختتم: نحن نرفض المشاركة مع الأحمدية بالإساءة إلى هيفاء وإلى والدنا السيد محمد وهبي بهذا الأسلوب الرخيص وباختصار لو تواصلنا مع هيفا شخصيًا وطلبنا أي شيء منها فهي بالتأكيد لن تقصر… علاقتنا بها قضت بأن نكون بعيدين بسبب انفصال الأهل ليس أكثر ونحن لا نقبل الإساءة لنا ولن نكون شركاء في الإساءة لها أمام الرأي العام إرضاءً للصحافة الصفراء التي بات القارئ يعلم جيدًا فبركاتها وافتراءاتها وشكرًا.

تسريب صوتي لـ والد هيفاء وهبي

يُشار أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت الإعلامية نضال الأحمدية تسجيلًا صوتيًا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” و قالت إنه تسجيل لوالد هيفاء وهبي محمد عبد الحميد.

وتعرضت الفنانة هيفاء وهبي لإنتقادات لاذعة بعدما نشرت نضال الأحمدية تسجيل صوتي وزعمت أنه لوالد هيفاء وهبي، حيث أعرب البعض عن اندهاشه من تصرف “هيفاء” تجاه والدها.

وقال والد هيفاء وهبي من خلال التسجيل الصوتي الذي نشرته الإعلامية نضال الأحمدية:” أنه يعاني من أزمة صحية شديدة ويعاني من تورم في الوجه والقدمين وضيق بالتنفس كما أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية بتكلفة مرتفعة”.

وأضاف والد هيفاء وهبي منتقدًا ابنته ووالدتها: أنا ما عندي رقمها وما بيني وبينها أي اتصالات من زمان، من لما عملت رئيسة وإمبراطورية هي وأمها وما بحكي معها وما بتحكي معي، وما بدي من حدا شي يلي بدو إياني أنا موجود مع ولادي، ويلي ما بدو ياني شو بدي فيه.

حفل عيد الفطر في أبو ظبي

وتستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر القادم وذلك يوم 22 من شهر إبرايل والموافق ثاني أيام عيد الفطر.

الحفل يقام داخل فندق انتركونتيننتال بأبو ظبي، ومن المفترض أن يتم طرح التذاكر خلال أيام قليلة من الآن.

فيلم عيد الفطر لـ هيفاء وهبي

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما شاركت هيفاء وهبي في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.

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