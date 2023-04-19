شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 28.. عبد الجبار يخطط لقتل نادرة وتفشل محاولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 28 من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، أحداث عدة، حيث أمر عبد الجبار "جمال سليمان" رجاله بأن يأجروا شخصا غريبا يطلق الرصاص على نادرة وهي قادمة لرؤية رضيعها، وبالفعل وقف الشخص وأطلق عليها الرصاص ولكن لم يصبها شيء، وعادت هي وحسن أبو عصاية للمنزل وهم في حالة ذعر، ولم يصدق أبو عصاية أن عبد الجبار هو من فعل ذلك لأنه قد أعطاه كلمة.



عملة نادرة



عملة نادرة



عملة نادرة



عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.