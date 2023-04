شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 8.. عثمان يسلم المهندس زياد للشرطة وصدمة صديقه عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON مفاجأة كبيرة، حيث كشفت الأحداث عن تسريب عثمان (أحمد السقا) عن مخزن السلاح الخاص به في جزيرة بالنيل، والذى يتواجد فيه المهندس زياد (عماد الطيب) لتذهب قوات الشرطة وتقتحتم المخزن ويتم القبض على زياد، وسط صدمة كبيرة من الرائد عمر الإمام (محمد فراج) الذى تربطه صداقة قوية بزياد منذ الدراسة ويتقابلان باستمرار.

يصر عمر على التحقيق مع زياد، ويدخل ويتحدث معه ويسأله لماذا قام بذلك وكيف مهندس من عائلة من محترمة يسلم دماغه إلى إرهابى مثل عثمان، إلا أن زياد يدافع عن عثمان، ليصدمه عمر بأن عثمان هو الذى سلمه للشرطة، ويصر زياد على عدم التحدث والكشف عن أي شيء، ويقرر في النهاية الكلام مقابل حماية أهله من بطش عثمان، ويسأله عمر عن العملية التي يحضر لها عثمان والتي يؤكد أن العالم كله سيتحدث عنها.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.



حرب الحلقة 8



حرب الحلقة 8



حرب الحلقة 8