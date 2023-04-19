شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 28.. منع الشافعى من دخول المسجد لخلافه مع الإمام مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بمتابعة الإمام لتدوين كتبه وتجليدها، وهى الفكرة التي طالما حلم بها لنقل العلم إلى الأجيال القادمة والانتفاع به، وبينما هو يتابع عملية التجليد يدقق فيما كتب تجنبا للسهو والخطأ.





من ناحية أخرى ، يقود "عقيل" مجموعة من الرجال لمنع الشافعى من دخول المسجد هو ومن يجلس فى حلقته ومن يقول بمقولته، ويسألهم الشافعى: "من تكونون حتى تمنعوا الناس من دخول المسجد! وما هي حجتكم خلاف فى العلم لم تتفقهوا فيه بعد؟ ويتدخل ابن عبد الحكم ويصرخ فيهم أن يكفوا عن هذا ويفسح الطريق للإمام وتلاميذه لدخول المسجد، وهنا يقول الشافعى: "بئس أن يتحول الاختلاف إلى عداوة وخصومة بين أخوة فى الله".

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.