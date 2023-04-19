شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 28.. حسن أبو عصاية يطلب من عبد الجبار رؤية نادرة لرضيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 28 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم مجموعة من الأحداث، حيث طلبت نادرة "نيللي كريم" من حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" رؤية رضيعها، فقرر حسن أبو عصاية أن يذهب لعبد الجبار "جمال سليمان" ويطلب منه ذلك، ووافق عبد الجبار وطلب منه أن تأتى نادرة في الغد لرؤية ابنها.



عملة نادرة

عملة نادرة

عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.