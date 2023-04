شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 8.. تعليمات بنقل عمر لمنزل جديد وصدمة عثمان بسبب التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، بعد نجاة الرائد عمر الإمام (محمد فراج) من محاولة عثمان (أحمد السقا) اغتياله، حيث فجر سيارة عمر وكان بالقرب منها، حيث شعر بذلك قبل دخولها، وتصل لقوات الأمن معلومات حول وجود سلاح داخل مشتل بجزيرة على النيل تابع للظافر، وفى نفس الوقت يأمر اللواء محمد أبو داود عمر بنقل محل إقامته إلى مكان آخر.

نور (إيناس كامل) زوجة عمر تشعر بالقلق من فكرة الحراسة المتواجدة حول زوجها، وكذلك نقلها إلى منزل آخر، أما عثمان فيعتقد أن معتصم الذراع اليمنى له قد تم القبض عليه، ويعيش حالة من القلق خوفاً من اعتراف معتصم بأى شيء، وفى نفس الوقت يُصدم بخبر عدم وجود تمويلات جديدة رغبة كبار التكفيريين في تهدئة الأمور بعض الشىء، إلا أن عثمان يريد الكثير من المال لشراء سلاح من أجل عملية جديدة يحضر لها.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.



