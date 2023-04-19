شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 13.. دياب يعنف منى زكي في عزاء والده ووالدته تطردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، رفض "حنان" منى زكي الحصول على البطاقة التي طلبت تزويرها، ولكن الذي قام بتزويرها قال إنه يريد باقي دفعة الفلوس المتفق عليها، وطلبت منه أن يبيع البطاقة وستحاسبه.



مسلسل تحت الوصاية



مسلسل تحت الوصاية

وذهبت "حنان" إلى الإسكندرية وبعد ذهابها لحضور عزاء جد أولادها استقبلها "صالح" دياب بصوت عال وقام بتعنيفها، كما طردتها والدة " صالح" والتي جسدتها عفاف رشاد.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.