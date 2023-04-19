شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى عن مشهد قتل بلال شامة: افتكرت كل اللى أذونى وهما بيحضنونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة إيمان العاصى عن كواليس مشهد قتل دلال لبلال شامة (مجدى بدر) في حلقة اليوم الـ 28 من مسلسل جعفر العمدة حيث قالت لـ"الخليج 365" إن المشد كان صعباً من الناحية النفسية، موضحة:"كنت بتجنب الكلام مع أي حد وقتها وافتكرت كل اللي أذوني وهما بيحضنوني وبيضحكوا في وشي، حتى يكون المشهد طبيعياً".

وأشارت إيمان العاصى إلى أنها حضرت للمشهد مع المخرج محمد سامى، لافتة إلى أن:"سامي دخل قعد معايا وقالي دا من أهم مشاهدك في المسلسل، يا يبقى مشهد الناس كلها يوصلهم دلال وحقيقة جنون العظمة اللي عندها ومرضها النفسي بحبها لجعفر وجبروتها، يا إما مشهد يعدي عادي وهيبقى ماستر سين عادي ووقتها هنبقى احنا الخسرانين، والحمد لله ربنا وفقنا في المشهد".



إيمان العاصى فى مشهد من جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.