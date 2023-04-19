المداح أسطورة العشق الحلقة 29.. هبة مجدي تطلب من حمادة هلال قتل ابنهما

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» اعتراف «تاج – يسرا اللوزي» لـ«صابر المداح – حمادة هلال» أنها من الجن الطيب الذي يريد مساعدته ضد الجنية «هند بنت الأحمر - لوسي» ومساعدها «هايم –محمد رياض».

كما تعترف «تاج» بأنها كانت تلازم «صابر» في داخل المغارة المسحورة لإنقاذه من الجن «قزح» الذي ظهر له للنيل منه، كما أنها أنقذته من شرور «هند بنت الأحمر» أكثر من مرة، وتؤكد له أن الخطورة الكبرى تأتي من قبل «قزح» وليس من «هايم» كما يتوقع هو.

اقرأ ايضًا .. المداح أسطورة العشق الحلقة 28.. يسرا اللوزي تواجه حمادة هلال بحقيقتها

ويذهب «هايم» لـ«صابر المداح» ويطلب منه مساعدته في الوصول إلى فتح المقبرة الفرعونية، ويخبره أنه يريد محتويات المقبرة فقط حتى يعم الخير على الجميع، بينما يخبره أن «هند بنت الأحمر» تريد كتاب العهد، وهو الأمر الذي يرفضه المداح.

ومن المفاجآت التي تشهدها الحلقة إعادة «صابر المداح» طفله «عز» إلى أحضان والدته «رحاب – هبة مجدي» بعد قرار ابتعاده عنها خوفا من أن تقوم أمه بقتله على اعتبار أنه ابن الجن وليس ابنها من «صابر»، وعندما ترى رحاب ابنها ترفض رؤيته وتطلب من زوجها ان يبعده عنها، وبعد محاولات طويلة من أم صابر تقرر رحاب ضمه إليها، وخلال تواجدها معه داخل غرفة نومها يتحول الطفل إلى شخص يقف أمامها ويميل يمينا وشمالا وهو ما يثير الفزع داخل قلب رحاب وتطلب من زوجها قتله.

بعدها يطلب طبيب المصحة النفسية التي تتواجد فيها «هبة – هلال السعيد» نتيجة قتل والدتها بالسكين تحت تأثير الجن، صابر المداح ويؤكد له أن «هبة» تريد مقابلته، ويذهب لها «صابر» وتخبره بأن الجن يسيطر على زوجته «رحاب» وأنها تسمع خططهم وتفاصيل حواراتهم عنها.

كما شهدت الحلقة نجاح «صابر» فى إعادة النظر مرة أخرى لابنة «الأمير – عبدالعزيز مخيون» بعدما أصيبت بالعمي لرؤيتها للجني «قزح» داخل منزلها، نتيجة لقرار والدها بمساعدة «صابر» ضد الجن.

ويقرر «هايم – محمد رياض» التخلص من مساعده «أيمن» بتدبير حادث على الطريق ينهى حياته بعدما قام الأخير بالذهاب إلى «صابر» وإخباره بكل تفاصيل ومكائد «هايم» ضده.

وتنتهي أحداث الحلقة بوصول «الدكتور إبراهيم – خالد سرحان» إلى رمز الشجرة التي ظهرت على يد «صابر المداح» بعدما دخل المغارة المسحورة وأصابته بلعنة الجن، ويطلب إبراهيم من صابر أن يأتي له سريعا ويخبره أن الشجرة السحرية التى تظهر على يده منقوشة على حجر يوجد في سانت كاترين بسيناء.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.