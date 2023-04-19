الحلقة 28 من الكبير أوي7.. ظهور مكي وسلام وأحمد الجندي بشخصيتهم الحقيقية

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 28 من مسلسل "الكبير أوي 7"، إذ جسد محمد سلام وأحمد مكي رؤساء عصابة، وبعدها نكتشف أنه مشهد تمثيلي بقيادة المخرج أحمد الجندي، ويظهر الجميع بشخصيتهم الحقيقة.

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ويظهر منتج يدعى البرنس خلال المشهد يتحدث مع محمد سلام علي عمل فني ويختلفان ويهدد سلام بالعربون الذي حصل عليه، لتأتي رسالة لمكي بإلغاء مهرجان المزريطة.

ويظهر الفنان أحمد مكي في مشهد درامي وهو يركب سيارة ويقتحم المكان على محمد سلام، ويطلق النيران عليه، ويقف الثنائي ليتحدثا، ويقول محمد سلام الذي يجسد شخصية مجرم اسمه كرم الونش، قائلًا: "عقرب، انت عرفت مكاني إزاي، آخر اتنين كانوا عارفين مكاني أنا لسة قاتلهم حالًا، هم اللي قالولك"، ويرد الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية عقرب قائلًا: "متظلمهمش هم مش خونة هم أغبية، أنا بس اتنكرت على هيئة سواق تاكسي، والبقال واتنكرت على هيئة ماندو عشان أعرف الميعاد، عشان أعرف الميعاد"، ليرد عليه: "انت عقرب ولا حرباية".

ويقتل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية عقرب، الفنان محمد سلام وهو يجسد شخصية مجرم اسمه كرم الونش، وينتهي المشهد بظهور المخرج أحمد الجندي، بشخصيته الحقيقة ليتضح أن السالف ذكره كان مشهد من فيلم يصوره الفنان أحمد مكي والفنان محمد سلام، والمخرج أحمد الجندي.

مواعيد عرض مسلسل "الكبير أوي7"

ويعرض مسلسل الكبير الجزء السابع عبر عدة قنوات، إذ سيتم عرضه عبر قنوات ON كما

يعرض على قناة روتانا خليجية وقناة رؤيا وقناة الرشيد، وقناة ART حكايات بالإضافة إلى عدد من المنصات الشهيرة.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

أغنية "ولعانة" الترويجية لمسلسل الكبير الجزء السابع

وروج أحمد مكي للمسلسل من خلال طرح أغنيته الجديدة "ولعانة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدر النجم أحمد مكي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" وذلك عقب طرحه الأغنية.

كما حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في الساعات الأولى من طرحها.

والأغنية من كلمات وألحان وغناء أحمد مكي، وقام بتصويرها داخل لوكيشن تصوير المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير الجزء السابع

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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