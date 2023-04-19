شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 13.. حنان تعود للإسكندرية وترفض الارتباط بزكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بترك "حنان" مني زكي لمنزلها في دمياط َقامت بتسليم مفتاح الشقة، واخبرت "زكريا" احمد خالد صالح، بانها ستغادر الي الاسكندرية بسبب وفاة جد اولادها.

واخبرته بانها ستستقر هناك بعد ان نقلت الوصاية على أولادها، كما انها تفكر في اعادة المركب الي هناك، وحاول "زكريا" ان يصارحها بإعجابه بها والتلميح للارتباط ولكنها اخبرته بان ظروفها لن تسمح، وغادرت وحاول إيقافها" شنو" حتي يستسمحها بأن تعيده للعمل بعد معرفتها بسرقته للجمبري ولكنها تجاهلته وغادرت.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.