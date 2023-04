مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 28.. تبديل الشخصيات بين محمد سلام وهجرس

القاهرة - سامية سيد - سافر محمد سلام للمزاريطة لمقابلة هجرس خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، وطلب منه تبديل الشخصيات لأنه يريد أن يستريح من الأضواء والشهرة وتصوير الأفلام، ووافق هجرس على تبديل الأدوار بينهما وظلا يتحدثان عن أفعالهما حتى لا ينكشفان أمام المقربين منهما.

ووصل محمد سلام إلى منزل هجرس فى المزاريطة و تعرف على والدة هجرس و دخل إلى غرفته وظل يبحث عن البطاقة الشخصية الخاصة به لكن وجدها محتاجه تجديد.

كما وصل هجرس فيلا محمد سلام واستقبلته أكثر من معجبة وسط انبهار هجرس بالمعجبات، و ظل يردد "قاعد فى عزبة ايه كل العز ده".

