أسما لمنور تثير أزمة بتصريحاتها عن الجزائر وأمل بوشوشة تلغي متابعتها

صرحت الفنانة المغربية أسما لمنور، أنها ترفض إحياء حفل غنائي في الجزائر خلال الفترة الحالية، بسبب توتر العلاقات بين البلدين، على أمل أن تنحل هذه الأزمة وتعود المياه إلى مجاريها بينهما، لتثير جدلا كبيرا بهذه التصريحات التي أشعلت خلافا بينها وبين الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة.

تصريحات أسما لمنور في مراحل

أسما لمنور حلت ضيفة على الحلقة الماضية من برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني، وتحدثت عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية، كما أجابت بوضوح عن رفضها إحياء حفل في الجزائر خلال هذه الفترة بالذات.

أوضحت أسما لمنور أن العلاقات بين المغرب والجزائر ليست في أفضل الحالات، لافتة إلى أن محاولات المغرب للصلح مع جارتها قوبل بالرفض مما يدفعها هي أيضاً لرفض إحياء أي حفل هناك حالياً.

وتشبثت أسما لمنور بالأمل في إصلاح الأمور قريبا على المستوى الدولي، مؤكدة أنه بمجرد أن يتم الصلح بين الجارتين لن يكون لديها أي مشكلة في الغناء هناك.

شاهدوا تصريحات أسما لمنور

أمل بوشوشة تلغي متابعة أسما لمنور

من ناحيتها، يبدو أن الفنانة أمل بوشوشة لم تستسغ تصريحات أسما لمنور عن بلدها، وهو الحال لدى كثير من الجزائريين الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم بسبب ما قالته أسما لمنور في مراحل.

قررت أمل بو شوشة إلغاء متابعة أسما لمنور عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، دون تعليق واضح على القصة، مما لفت انتباه النشطاء الذين تداولوا صورة أظهرت إلغاء بوشوشة متابعة لمنور.

أسما لمنور تثير أزمة بتصريحاتها وأمل بوشوشة تلغي متابعتها

في سياق متصل لا تزال الفنانة أسما لمنور تتابع حساب أمل بوشوشة على إنستغرام، وهو ما أظهرته البحث والصور حتى هذه اللحظة.

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