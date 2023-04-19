تايلور سويفت تُطمئن جمهورها بعد الانفصال وتصرح "أنا بخير"

تسعى النجمة العالمية تايلور سويفت لمتابعة جولتها الغنائية Eras بشكل طبيعي وبحماس لتأمين أجواء مميزة لجمهورها، على الرغم من أنها تعيش في الوقت الحالي أزمة انفصالها عن حبيبها جو ألوين بعد 6 أعوام من الحب.ورغم أدائها المميز على المسرح؛ فإن جمهورها أراد أن يعرف حقاً إذا كانت هي بصحة نفسية جيدة أو ربما تعاني من تبعات الانفصال، وعليه حمل أحد الحضور لافتة كتب عليها: «هل أنت بخير؟».

ولاحظت تايلور سويفت اللافتة، وأرادت حقاً طمأنة جمهورها؛ فوجهت يدها باتجاه اللافتة رافعة إبهمها كإشارة على أنها بخير. وتمكن الكثير من الحضور توثيق هذه اللحظة؛ فانتشرت الكثير من الفيديوهات لهذه اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي.

انفصال تايلور سويفت وجو ألوين

بعد علاقة دامت ست سنوات، انفصلت المغنية تايلور سويفت عن صديقها جو ألوين، وذلك قبل بضعة أسابيع، بحسب ما أكده مصدر مقرب من الاثنين لـPEOPLE. هذا، وقد جاء الانفصال ودياً ولم يكن مأساوياً.

وكانت العلاقة بين الاثنين تغيرت وكان مصيرها النهاية؛ لذلك لم يظهر ألوين في جولة سويفت الغنائية Eras -التي انطلقت في 18 من مارس على أن تنتهي في 5 من أغسطس، في إستاد SoFi في لوس أنجلوس- وهو الأمر الذي لاحظه جمهور سويفت أن ألوين لم يحضر أي حفلة من حفلات الجولة.

التقت سويفت وألين في Met Gala عام 2016، وبدآ المواعدة بعد بضعة أشهر، وكانت سويفت حينها سعيدة جداً بتلك العلاقة، ولم تكن علاقتهما علنية حتى عام 2017. لقد كانا خاصين جداً بشأن علاقتهما الرومانسية، على الرغم من التكهنات حول علاقتهما. وعلى مر السنين احتفظ الممثل الإنجليزي، 32 عاماً، والفائزة بجائزة غرامي، 33 عاماً، بالابتعاد عن شائعات الخطوبة.

وقد توهجت تلك الشائعات عندما ارتدت سويفت ما بدا وكأنه خاتم خطوبة في فيلمها الوثائقي لعام 2020 على Netflix ، Miss Americana، لكن لم يتم تأكيد التكهنات مطلقاً، حتى إن بعض المعجبين كانوا مقتنعين بأنهما تزوجا سراً في مرحلة ما، لكن تم نفي هذه الأقاويل.

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