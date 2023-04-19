الحلقة 28 من 1000 حمد الله على السلامة.. الحسيني يخبر سميحة بحقيقة سمير

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الثامنة والعشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



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وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.



أبرز مشاهد الحلقة 28 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة



تبدأ الاحداث عندما يحضر الحسيني إلى شقة سميحة بعد أن طرده سمير وجاكي من العمل ويخبر سميحة إن سمير مجرد نصاب ولا يملك مصنعا وأنه يخدعهم من أجل الحصول على الميراث حين يصلون إليه، كما أنه باع شقتها من قبل لحسابه وزور كل المستندات والمحادثات بينه وبين زوجها الراحل جلال.



يتصل سامح بسمير ويحاول تغير أسلوبه في الحديث لكي يبدوا علية الخشونة كما اشارت عليه والدته وأكرم وفوقية، يطلب سامح من سمير الحضور لمناقشة خطبته لوالدته، يخبر سمير سامح ان والدته صفعته ولكن سامح يخبره انه في انتظاره، تقترح سميحة ان يمضي سمير شيك وتخبره انه مهرها.



تجهز فوقية سميحة لمقابلة سمير وتخبرها عدة نصائح وكأنها عروسة وأبرز النصائح ان تتخلص من "العنجهية"، يزور كابتن الفريق شرف سامح ومعه "لاب توب" هدية، يشكر سامح شريف على تصرفه، يسمع شريف صوت زغاريد ويعلم ان والدته سميحة ستتزوج، يستغرب شريف ولكنه يبارك لسامح.



تمرن فوقية سميحة كيف تمشي امام العريس، يبدوا على سمير السعادة فور مشاهدته لسميحة وتطلب منه فوقية وأكرم وسميحة ان يحرر شيك لسميحة بقيمة 2 مليون جنية ويوافق سمير طمعاً في الزواج من سميحة، بمجرد امضاء الشيك ينقلبون على سمير ويطلب منهم رد الشيك نظراً لعدم وجود رصيد بنكي، تتلقى سميحة مكالمة تعلم من خلالها مكان الجدة سوسو.



يذهب أكرم وفوقية وسميحة وأبنائها الي عنوان الجدة سوسو ولكنهم يكتشفون انه تم اختطافهم جميعاً من قبل رجل مجهول ورجل اخر يشبه الحسيني ولكنه يخبرهم انه عربي توئم الحسيني، يسلمون جميعاً هواتفهم ويتم ربطهم، تحاول سميحة معرفة سبب خطفهم من عربي ولكنه يخبرهم

انه لا يعلم شيء.



يجلس سمير مهموم وتعود جاكي اليه وتطلب منه نصيبها ونكتشف ان جاكي من أرسلت عرابي لخطفهم، يخبرها سمير بأمر الشيك وتطمئن جاكي لعدم زواجه من سميحة.



يحاول علي بويكا الاتصال بسماح و سامح و لكنه يجد هواتفهم مغلقة، يذهب لمنزلهم و لا يجد أحد، تطلب جاكي من عرابي ان يرغمهم على الامضاء و التنازل على الميراث.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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