شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عيسى" ينافس في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى في مسابقة أسبوع النقاد بـ مهرجان كان السينمائي والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

وقال المخرج مراد مصطفى عن منافسة الفيلم بمهرجان كان: يعد عيسى فيلمي القصير الرابع الذي أواصل فيه الهدف الذي بدأته في الأعمال السابقة التي عُرضت كلها في مهرجان كليرمون فيران، وهو الحكي عن غير المصريين وتحديدًا الأفارقة الذين يعيشون في مصر؛ فأنا ابن منطقة شعبية تعتبر حتى الآن أكبر تجمع للأفارقة في مصر، وأرى أننا بحاجة لأن نحكي حكايات تدور في مصر من عيون أبطال مختلفين.

ويتتبع الفيلم قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.

كما أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي اختيار فيلم "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلا في قسم "نظرة ما بمهرجان كان السينمائي، وهو أول فيلم سوداني يشارك في هذه المسابقة.