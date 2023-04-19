الصاروخ مني فاروق تمتع الشباب بوصلة رقص شرقي من غرفة نومها بملابس النوم .. اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق من غرفة نومها ، مرتدية بجامة نوم متعددة الأوان المكشوفة من منطقة الصدر تقوم بالغناء والرقص بطريقة أثارت إعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة. وعلقت على الفيديو قائلة لكل اللي بيحبوني يلا تحدي جديد صحصح سيبك من الحزن ياسيدي.

وتمكن عدد من جمهورها التعليق على هذا الفيديو قبل قيامها بإغلاق هذه الخاصية مثل وحشتيني- افتقدك