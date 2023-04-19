كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 05:47 مساءً - شاركت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها بمجموعة من الصور جمعتها بنجلها “تركي” ووالدها الفنان أحمد فتحي ووالدتها في ليلة من ليالي رمضان .
نشرت بلقيس الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وظهرت في البعض منها وهي تحمل نجلها الوحيد “تركي” في أحضانها في ظهور نادر له .
كما ظهرت في صور أخرى وهي تجلس إلى جانب والدها أحمد فتحي، وفي أخرى وهي تمسك بيد والدتها دون الكشف عنها أو عن وجهها .. وعلقت عليها قائلة: “ليالي رمضان مع أحبائي” .
ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى تغير شكل “تركي” بعد أن كبر عمره وأصبح يشبه والده رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف بشكل كبير .
وفي سياق آخر أعلنت منظمة اليونيسيف عن تعيين الفنانة بلقيس فتحي سفيرة لها للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم .
وأشارت منظمة اليونيسيف إلى أن بلقيس من خلال منصبها ستعمل على الترويج لأهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم، خاصةً الأطفال المهمشين والأكثر ضعفًا .
كانت هذه تفاصيل خبر “كبران ونسخة عن أبوه” .. أحدث ظهور ل “تركي” نجل الفنانة بلقيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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