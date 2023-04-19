“كبران ونسخة عن أبوه” .. أحدث ظهور ل “تركي” نجل الفنانة بلقيس

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 05:47 مساءً - شاركت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها بمجموعة من الصور جمعتها بنجلها “تركي” ووالدها الفنان أحمد فتحي ووالدتها في ليلة من ليالي رمضان .

نشرت بلقيس الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وظهرت في البعض منها وهي تحمل نجلها الوحيد “تركي” في أحضانها في ظهور نادر له .

كما ظهرت في صور أخرى وهي تجلس إلى جانب والدها أحمد فتحي، وفي أخرى وهي تمسك بيد والدتها دون الكشف عنها أو عن وجهها .. وعلقت عليها قائلة: “ليالي رمضان مع أحبائي” .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى تغير شكل “تركي” بعد أن كبر عمره وأصبح يشبه والده رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف بشكل كبير .

وفي سياق آخر أعلنت منظمة اليونيسيف عن تعيين الفنانة بلقيس فتحي سفيرة لها للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم .

وأشارت منظمة اليونيسيف إلى أن بلقيس من خلال منصبها ستعمل على الترويج لأهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم، خاصةً الأطفال المهمشين والأكثر ضعفًا .