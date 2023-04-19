فنانة شهيرة تنتقد أحمد السقا في مسلسل “حرب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 05:47 مساءً - انتقدت الفنانة منة جلال ظهور الفنان أحمد السقا بشخصية إرهابي في مسلسله “حرب”، معربة عن عدم اقتناعها بتجسيده لمثل هذه الشخصية .

نشرت منة جلال صورة للبوستر الخاص بمسلسل “حرب” عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليه: “أنا بحب أحمد السقا جدا لكن أنا أسفة أنا مش مقتنعة خالص إنه إخواني ومن داعش” .

تابعت منة جلال تعليقها متحدثة أيضا عن مخرج العمل: “في حاجة غلط .. وطبعا فى وقت قصير إن المخرج أحمد نادر جلال عامل مجهود كبير” .

يذكر أن مسلسل “حرب” يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة .. ويجسد الفنان أحمد السقا به شخصية إرهابي، بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية ضابط أمن وطني .

ويشاركهما في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: أحمد سعيد عبد الغني، محمود البزاوي، سارة الشامي، عماد الطيب وغيرهم إلى جانب عدد من ضيوف الشرف .. وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال .