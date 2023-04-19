شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: تصوير مسلسل "تحت الوصاية" كان صعب وليا شرف المشاركة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم دياب ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل "تحت الوصاية".وقال دياب:" مسلسل معمول دراميا حلو وفنيا حلو وصورة محترمة و إخراج على أعلى مستوى والكتابة عظيمة ونقدم رسالة فى وسط كل ده وأنا متشرف ان اشتغل فى عمل زى ده وانى اشتغلت مع محمد شاكر خضير، ولو قعدت اتكلم عليه مش هوفيه حقه لانه تعب جدا و تصوير المسلسل كان صعب اوى اتصور فى 5 محافظات".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.