شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتابع مسلسل "جعفر العمدة".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشاهد الدولي المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مسلسل جعفر العمدة، ونشر عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع انستجرام مقطع فيديو من الحلقة 27 من المسلسل.



جعفر العمدة

جعفر العمدة الحلقة 28

تعرض الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان اليوم على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر،عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020