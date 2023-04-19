شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل دنيا سمير غانم ورامى رضوان لابنتهما كايلا بعد ظهورها فى جت سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت دنيا سمير غانم، جمهورها صور مع ابنتها كايلا عبر حسابها على إنستجرام بعد ظهورها معها فى مسلسل "جت سليمة".

وكتبت دنيا:"كايلولة قلبى ما شاء الله ربنا يحفظ كل أولادنا ويطلعوا أحسن مننا يارب"، كما كتب رامى رضوان:"حبيبتي وروحي ربنا يحفظك ويحرسك ويبارك فيكى ما شاء الله ولا قوة الا بالله".



دنيا سمير غانم



رامي رضوان عن ابنته

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل جت سليمة ظهور كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان كضيفة شرف المسلسل.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

يعرض مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يوميا على قناة cbc الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.