رمسيس باريس ينطلق فى عيد الفطر هيفاء وهبى تشاهده مع الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق فيلم رمسيس باريس للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى فى دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2023، حيث يعد أول الأفلام التى حجزت مكانها فى منافسات الموسم، فيما تستعد بطلة الفيلم هيفاء وهبى للحضور إلى القاهرة خلال االـ 48 ساعة المقبلة للاحتفال بعرض الفيلم ومشادته فى الجمهور فى السينمات.

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البوستر الرسمي لـ "رمسيس باريس"

دعايا فيلم رمسيس باريس

وشهد الأسابيع الماضية تكثيف الشركة المنتجة للفيلم من عمليات الدعائية الخاضة بالفيلم، وكان آخرها طرح الأغنية الدعائية التى يغنيها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وسبقها طرح البرومو والأفيش الرسمى.

قصة فيلم رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من

الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

أبطال فيلم رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر & اوس اوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

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