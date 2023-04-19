السقا ضيف فاطمة مصطفى في «الراديو بيضحك» على 9090.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، النجم أحمد السقا، في برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، المذاع على «الراديو 9090»، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

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ويتحدث «السقا»، خلال اللقاء عن مسلسل «حرب»، والذي يعرض له حصريا في الموسم الرمضانى الحالي على قناة ON.

ويكشف «السقا»، خلال الحلقة عن الصعوبات والمخاطر التي تعرض لها أثناء التصوير، وكواليس تذاع لأول مرة عن سر قبوله عمل فني مكون من 10 حلقات، بالإضافة إلى ردود الأفعال التى وصلته عقب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، وسر قبوله تجسيد شخصية إرهابى في العمل، وعدم تخوفاته من تقديم هذه الشخصية على الشاشة لأول مرة في مشواره الفني.

كما يتناول اللقاء تفاصيل ظهوره في المسلسل الكوميدي «الكبير أوي7»، ورأيه فى الفنان أحمد مكي، وتعليقه على الأعمال الفنية المقدمة خلال الموسم الرمضاني الحالي، بالإضافة إلى مشاريعه الفنية الجديدة.

مواعيد الراديو بيضحك

"الراديو بيضحك فى رمضان" تقديم الإعلامية فاطمة

مصطفى، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك، ويستعرض البرنامج جوانب جديدة ولأول مرة عن حياة الضيوف المهنية والشخصية.

تفاصيل مسلسب حرب

يذكر أن مسلسل «حرب» يدور في إطار من التشويق والإثارة، ويجسد الفنان أحمد السقا شخصية إرهابي، بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية ضابط أمن وطني، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات.

أبطال مسلسل حرب

ويشارك في البطولة كل من أحمد سعيد عبد الغني، محمود البزاوي، سارة الشامي، عماد الطيب وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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