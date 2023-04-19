زواج صابرينا من شقيقها عمرو سعد في مسلسل "الأجهر"

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الفنانة صابرينا مرناقي الكثير من التفاعل والردود القوية خصوصا بعد تصاعد علاقتها مع عمرو سعد وبداية قصة الحب بينهما مما آثار المشاهدين من احتمالية زواجها من عمرو الذى يلعب دور شقيقها المجهول وتتصاعد الأحداث مع كل حلقة.

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مسلسل الأجهر الحلقة 27| موعد وقنوات العرض

على صعيد أخر إنتهت الفنانة صابرينا مرناقي من تصوير دورها في لبنان في المسلسل الرمضاني الأجهر والذي تلعب فيه دور هايدي الفتاة الطموحة ابنة شريف منصور تاجر الألماظ الذى يلعب دوره النجم الكبير محمود قابيل.



وامها بهيرة التى تلعبها النجمة انوشكا وشقيقها باهي الذى يلعبه النجم أحمد مجدي.



وهي سعيدة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم بالإضافة للنجم عمرو سعد والنجمة درة الذين استمتعت جدا بالعمل معهم ومخرج العمل ياسر سامي والمنتج صادق الصباح.



يعرض العمل حاليا عبر منصة شاهد وقنوات Mbc مصر.



صابرينا قدمت من قبل مسلسل النهاية مع النجم يوسف الشريف ومسلسل المنصة.

يعرض مسلسل "الأجهر"، يوميًا في تمام الساعة 7 مساءً، عبر قنوات mbc مصر.

تفاصيل مسلسل الأجهر:

يشار إلى أن المسلسل يتناول قصة يوسف الذي يُتهم بإنهاء حياة

والدته، مما تدفعه الظروف للسفر والتخفي في عدد من الدول الأفريقية، حتى يغوص في عالم العصابات.

من المقرر أن يعرض "الأجهر" عبر شبكة قنوات MBC مصر، وإحدى المنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل الأجهر

ويذكر أن الفنان عمرو سعد، يشاركه البطولة: "درة، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، نور النبوي، محمد جمعة، أحمد صفوت، وعدد آخر من الفنانين"، العمل تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال عمرو سعد:

جدير بالذكر أن آخر أعماله مسلسل "الجسر"، الذي عرض أخيرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وجسد فيه شخصية نوح.

وشاركه البطولة: نيللي كريم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء جامايكا، مها نصار، عصام عمر، وعدد آخر من الفنانين، العمل تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي.

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