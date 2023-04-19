كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 03:54 مساءً - علق المخرج محمد سامي على التصريحات الأخيرة للفنانة زينة والتي كشفت من خلالها عن عدم رغبتها في العمل مرة أخرى معه بعد تعاونهما في مسلسل “جعفر العمدة” .
قال محمد سامي خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” المذاع عبر قناة “العربية” وتقدمه الإعلامية سارة دندراوي: “خلينا ننجح في مسلسلنا وننبسط بنجاحه ونشوف نجاح مسلسلنا وبعدين نبقى نشوف قصة زينة” .
تابع: “زينة ليها كل الاحترام وده قرارها، يعني لو هي بتقول مش هتشتغل مع محمد سامي تاني، أنا في الآخر عملنا مسلسل ناجح وربنا كرمنا فيه ونجحنا واتبسطنا وعملنا شغل كويس” .
أضاف محمد سامي: “وهي نجحت، عملت دور كويس وربنا يسعدها ويبسطها بنجاحها .. ده قرار يخصها هي، هي ليها وجهة نظر أنا بحترمها” .
وكانت قد أكدت الفنانة زينة على عدم وجود أية خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي على الإطلاق، إلا أنها لن تتعاون معه مجددا .
فقالت زينة في لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري”: “معنديش نقطة خلاف مع محمد سامي، لكن مش هشتغل معاه تاني” .
كانت هذه تفاصيل خبر “مش هشتغل معاه تاني” .. محمد سامي يرد على تصريح زينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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