“مش هشتغل معاه تاني” .. محمد سامي يرد على تصريح زينة

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 03:54 مساءً - علق المخرج محمد سامي على التصريحات الأخيرة للفنانة زينة والتي كشفت من خلالها عن عدم رغبتها في العمل مرة أخرى معه بعد تعاونهما في مسلسل “جعفر العمدة” .

قال محمد سامي خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” المذاع عبر قناة “العربية” وتقدمه الإعلامية سارة دندراوي: “خلينا ننجح في مسلسلنا وننبسط بنجاحه ونشوف نجاح مسلسلنا وبعدين نبقى نشوف قصة زينة” .

تابع: “زينة ليها كل الاحترام وده قرارها، يعني لو هي بتقول مش هتشتغل مع محمد سامي تاني، أنا في الآخر عملنا مسلسل ناجح وربنا كرمنا فيه ونجحنا واتبسطنا وعملنا شغل كويس” .

أضاف محمد سامي: “وهي نجحت، عملت دور كويس وربنا يسعدها ويبسطها بنجاحها .. ده قرار يخصها هي، هي ليها وجهة نظر أنا بحترمها” .

وكانت قد أكدت الفنانة زينة على عدم وجود أية خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي على الإطلاق، إلا أنها لن تتعاون معه مجددا .

فقالت زينة في لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري”: “معنديش نقطة خلاف مع محمد سامي، لكن مش هشتغل معاه تاني” .