تعليق دنيا سمير غانم ورامي رضوان على ظهور ابنتهما “كايلا” في مسلسل جت سليمة

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 03:54 مساءً - أعربت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان عن سعادتها بظهور ابنتهما “كايلا” في حلقة أمس الثلاثاء من مسلسل “جت سليمة”، التي تقوم دنيا ببطولته .

نشرت دنيا سمير غانم صورا تجمعها بابنتها “كايلا” من كواليس تصوير مسلسل “جت سليمة” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

وكتبت في تعليقها عليها: “كايلولة قلبي، ما شاء الله .. ربنا يحفظ كل أولادنا ويطلعوا أحسن مننا يارب” .

فيما شارك رامي رضوان متابعيه على “انستجرام” صورة ظهر في النصف السفلي منها، بينما ظهرت “كايلا في النصف العلوي” .

وأرفق الإعلامي رامي رضوان الصورة بتعليق جاء فيه: “حبيبتي وروحي .. ربنا يحفظك ويحرسك ويبارك فيكي .. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله” .

يذكر أن مسلسل “جت سليمة” تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن موسم دراما رمضان 2023 ، وهو مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا .

ويشارك في بطولته كلا من الفنانين: دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، كريم عفيفي وغيرهم .