شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل مايان السيد بعد تعرضها للعنف ضمن أحداث "1000 حمد الله ع السلامة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب سوء الفهم في وقوع مايان السيد في مشكلة كبيرة، فأثناء تجولها مع عنبة، تصادف حبيبته السابقة إيمان، فتظن الأخيرة أن بينهما علاقة غرامية فتقرر الثأر من مايان، وتجذبها بقوة من شعرها وتضربها، ما يتسبب في إصابتها بصدمة كبيرة، وذلك ضمن أحداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الذي يُعرض على قنوات cbc ومنصة Watch It.

تواجه سماح (مايان السيد) أزمة في تواجدها وسط المجتمع الجديد عليها، فهي شخصية رقيقة الطباع، وحسنة النية، ولديها جانب طفولي، كما أنها نشأت وتربت في ظروف مختلفة خارج مصر، لذلك لم تستطع التصرف تجاه العنف الذي تعرضت له، ولم تقدر على تحمله، وأصيبت بانهيار وصدمة شديدين، حتى يأتي الضابط حسام والذي كانت على خلاف معه بسبب رغبته في ابتعادها عن بويكا، ولكنه رغم ذلك يأتي لمساعدتها ويهدد بحبس إيمان، في حال ما كررت هذا الفعل مرة أخرى.

فهل تستطيع سماح الاندماج وسط هذا المجتمع؟ أم سينتهي بها الحال بالرجوع إلى كندا والتخلي عن العلاقة التي تجمعها بالضابط حسام؟

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا ويشارك في بطولته أيضاً شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، محمود الليثي وسماء ابراهيم، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

يُذكر أن مايان السيد تشارك في الموسم الرمضاني أيضاً من خلال مسلسل جت سليمة، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان على قنوات سي بي سي بالتوازي مع منصة Watch it، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلّام، خالد الصاوي وهالة فاخر، تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.