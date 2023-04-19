مشهورة سناب شات في السعودية تسقط قميصها القصير وتسلم مؤخرتها للمتابعين دون خجل ومتابع: احلى من سما المصري

بيروت - ثريا شاهين - شاركت عارضة الأزياء السعودية ​"مودل آش" متابعيها​ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بصور جريئة للغاية.

وصدمت الناشطة السعودية، مودل آش ، رواد مواقع السوشيال ميديا في المملكة، بعدما ظهرت بوضعية خادشة للحياء.

وظهرت مودل آش في أحدى تلك الصور الحديثة، وهي ترتدي قميصا قصيرا جدا باللون الزهري سقط من على كتفيها،

كما تعمدت أن تظهر بدون أن ترتدي بنطال، وحافية القدمين، لتزيد من سخونة جو متابعيها.

وفي الصورة الثانية أطلت الشابة السعودية، وهي ترتدي فستانا ضيقا جدًا باللون الكحلي، يكشف معظم نصفها الأعلى.

وفجرت عارضة الأزياء مودل آش، بهذه الإطلالات الجريئة، غضب معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

متابعون آخرون، من جهتهم تداولوا الصور وعلقوا عليها بعبارات وكلمات غزل وتحرش، بعدما أغلقت الشابة السعودية خاصية التعليقات عليها.

وفي وقت سابق، نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل آش، مقاطع فيديو جريئة للغاية لها، عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وظهرت الشابة مودل آش، في المقاطع ترقص وتهز أردافها في أجرأ وصلة رقص لها، على إحدى الأغنيات الخليجية، وصفها البعض بالفاضحة والمثيرة.

وأرتدت الناشطة السعودية لهذه الإطلالة ملابس خفيفة وأخرى مكشوفة، تبرز وتظهر تفاصيلها بوضوح تام.

وكعادتها لم ترتدي مودل آش، حمالة الصدر وتركت في واحد من المقاطع، قميصها مفتوحا من منطقتي الصدر والبطن.

وأثارت مودل آش، بإطلالتها وحركاتها الإيحائية في هذه الفيديوهات، غضب بعض المتابعين، واعجاب البعض الآخر.

وكانت نجمة السوشيال ميديا السعودية، مودل آش، أطلت على متابعيها مؤخرا، عبر مقطع فيديو جريء للغاية.

واستعرضت الشابة السعودية جسدها، وخاصة مؤخرتها الكبيرة، في مقطع الفيديو، بطريقة ايحائية فاضحة.

وأظهر الفيديو مودل إش، شبه عارية حيث ارتدت فستانا ناعما وضيقا أظهر جميع تفاصيل وتضاريس جسدها.

وعلقت وهي تستعرض مؤخرتها قائلة: "شايفين كل شيء طبيعي" لتهنال التعليقات على مقطع الفيديو بكثرة.

كما تداولت حسابات معنية بالمشاهير، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، الفيديو على نطاق واسع.

مودل آش إعتادت على نشر مقاطع فيديو وصور جريئة، مما يعرضها إلى انتقادات شديدة من قبل معظم رواد السوشيال ميديا في السعودية.