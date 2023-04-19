شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم Rust بعد حادث إطلاق النار المميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد، استئناف تصوير فيلم "Rust" بطولة أليك بالدوين هذا الأسبوع، وفق ما أعلن منتجو العمل، وذلك بعد 18 شهرا على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل الشهير النار عرضيا، حسبما نشر موقع cnn.

التصوير داخل مزرعة بنيو مكسيكو

وكان تصوير فيلم "Rust "داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية شهد مأساة فى 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوى رصاصا غير حقيقيا، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

ودفع أليك بالدوين، البالغ من العمر 65 عاما، ببراءته من تهمة القتل غير العمد، وفيما تتواصل القضية الجنائية، يُتوقع استئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا الأميركية.

وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادونى فى بيان أرسلته لوكالة فرانس برس إن "الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أى شكل من أشكال الذخائر".

وأوضحت أن "الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة فى مواقع التصوير".

حكم بـ 6 شهور لمساعد المخرج

وكان مساعد المخرج الأول لفيلم "Rust"، قد حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتفاق أقر فيه بالذنب، وتعد هذه أول إدانة في القضية بتهمة الإهمال في استخدام سلاح فتاك، وكان هذا المساعد الأول، ديف هولز، هو الذى سلّم أليك بالدوين، سلاح كان من المفترض أن يكون محشو برصاص "فشنك"، وقام الممثل بتفعيله ما أدى إلى مقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.