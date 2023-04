شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 28 من مسلسل جميلة على الحياة و on و cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 28 من مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج اليوم على قناة cbc الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 8.30 صباحاً، وتعرض على قناة cbc دراما الساعة 7.30 مساء والاعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 ظهراً.

كما تعرض الحلقة على قناة ON الساعة 11.30 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً، وعلى قناة on دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 12.30 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، وعلى قناة الحياة الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.

تجسد ريهام حجاج فى مسلسل شخصية "جميلة" من خلال أحداث مشوقة، فهى فتاة تتخرج فى كلية الحقوق وتعمل فى النيابة الإدارية، وتواجه صراعات كبيرة خلال مشوار حياتها، وتبدأ رحلة جميلة فى محاربة الفساد من واقع عملها وتبحث دومًا عن الحق.