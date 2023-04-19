شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشيد بمسلسل جت سليمة للشركة المتحدة: يتضمن رسائل بأداء يصل القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمسلسل "جت سليمة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين.

وعلقت الدكتورة مايا مرسى، فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: "حدوتة حلوة، تحية لكل فريق العمل جت سليمة.. شكرا دنيا سمير غانم على تقديم محتوى يتضمن رسائل ومبادئ وقيم وبخفة دم والأداء الرائع يصل للقلوب.. تحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة، والمسلسل الكوميدى الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام، وجعفر العمدة ، و1000 حمد لله ع السلامة، وجميلة، وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، والصفارة، وجت سليمة.