شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مكرم .. توعى الناس بخطورة الختان وعواقبه وصديقة روبى فى "حضرة العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفنانة الشابة داليا مكرم واحدة من المواهب الصاعدة التي لفتت الأنظار إليها في موسم دراما رمضان الحالي من خلال دورها في مسلسل "حضرة العمدة"، الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، حيث أدت شخصية "الدكتورة مروة إسماعيل" التي تعمل أستاذة في الأدب المقارن عضو المجلس القومي للمرأة وصديقة العمدة صفية، ضمن أحداث المسلسل.

وأعربت داليا عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، قائلة: "أنا بعتبر نفسي محظوظة إن أول كاميرا كبيرة أقف قدامها يكون عمل لأستاذ عادل أديب وفعلاً فخورة بالمسلسل وكل الناس اللي كانت ورا الكاميرا واللوكيشن، لأنهم كانوا نموذجا ملهما جداً ليا فى حبهم للشغل".



داليا مكرم

وأوضحت داليا لـ"الخليج 365" عن كواليس اختيارها للمشاركة في المسلسل، قائلة إنها قامت بعمل "أوديشن" للدور مع المخرج عادل أديب ووافق على الفور بعد ترشيح من مساعديه بيشوى مجدي وإبراهيم السقا، مشيرة إلى أنها أعجبت أيضا بفكرة الدور الذي قامت به، وهو مواجهة عقبات موضوع الختان وتوعية الناس بخطورة عواقبه على الفتاة.

وعن مشوارها مع الفن، قالت داليا إنها كانت تهوى التمثيل منذ صغرها لكن كانت الدراسة عقبة لها وبعد انتهائها من مرحلة الدراسة بدأت أولى خطواتها في دراسة التمثيل واحتراف الورش ثم عمل أفلام قصيرة، متمنية أن يكون دورها أعجب الجمهور وأن يكون بداية موفقة لها.





وحرص صناع مسلسل "حضرة العمدة" على تبنى ودعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام الكثير من الوجوه الواعدة من خريجى ودارسى المعاهد الفنية والمسرحية المتخصصة، ليكون مزيجا دراميا مختلفا يجمع بين أكثر من 25 نجما ومشاركة 36 ممثلا شابا تم اختيارهم بعناية شديدة، وتم تدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلوا على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامى إضافة لصناعة الفنون في مصر، وإتاحة للمشاهد المصرى والعربى للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية التى تجمع بين جيلين مختلفين.