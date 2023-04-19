إبنة سوزان نجم الدين تخطف الأنظار في عيد ميلادها.. والمفاجأة في هويتها ممثلة شابة تشارك في هذا المسلسل!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 02:47 صباحاً - احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعيد ميلاد ابنتها “سارة أتاسي“؛ إذ وصفتها بأنها تحمل خصالا تميزها عن غيرها “في الأدب والأخلاق والحنان”، متمنية لها الصحة والسعادة الدائمة.

ونشرت نجم الدين عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مجموعة من الصور التي تجمعها بابنتها، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن فخرها العميق بها؛ إذ كتبت: “شوبدي قلك اليوم بعيدك؟، بقولوا شهادة الأم ببنتا مجروحة، بس مومع بنت متلك، بحقلي افتخر فيكي قدام الدنية كلا”.

وأشارت إلى ما تمتلكه ابنتها من صفات: “واحكيلن شوي عن هالبنت المميزة بكلشي، بأدبا وأخلاقا، بذكاءا وبعقلا اللي سابق عمرا، بحنانا اللي معبّي قلبا، بشغفا وعلما وطموحا الواصل لحدود السما، بمواهبا الكتيرة واحلاما الكبيرة اللي بتمنى من كل قلبي انها تحققا لتوصل لكل شي بتتمناه”.

واختتمت نجم الدين منشورها، قائلة: “كل عام وانت سارة قلبي ونبض روحي، كل عام وانتِ انتِ متل ماانتِ، ياكل الحب”.

مشاركة سارة في “مربى العز”

وفي الشأن الدرامي، تطل سارة أتاسي ابنة الفنانة سوزان نجم الدين في التمثيل للمرة الأولى من خلال “مسلسل مربى العز” تأليف علي معين صالح، إخراج رشا شربتجي.

وتؤدي سارة دور “جواهر” في عمر صغير، التي تجسدها والدتها أيضا في السن الكبيرة للشخصية، التي تحاول الانتقام لما فعله زعماء الحارة مع والدها بعد “إعدامه”، لتفشل خططها بسبب “جمول- خالد القيش” الذي ترك أولاد الزعماء على قيد الحياة بعد خطفهم.

سوزان نجم الدين تكشف عن مشاركة ابنتها سارة أتاسي في “مربى العز”

هذا وقد كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، مؤخرًا عن مشاركة ابنتها سارة أتاسي، في مسلسل “مربى العز”، وقالت انها ستؤدي من خلاله شخصية “جواهر”، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور بكل تفاصيلها.

وشاركت نجم الدين عبر حسابها الرسمي في “إنستجرام” مقطع فيديو من كواليس تصوير “مربى العز”، ظهرت فيه الفنانة رفقة ابنتها وهي تعلّمها على تقديم الشخصية بتفاصيلها، وبعض اللقطات التي قدمتها سارة.

وكتبت الفنانة السورية على الفيديو: “هالسنة رح تشوفوا جواهر مني ومن بنتي سارة أتاسي، يلي رح تلعب شخصية جواهر الصغيرة، متحمسة كتير لهالتجربة وانشالله تحبوها وتحبو جواهر بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة”.

وتفاعل عدد من الفنانين والمشاهير مع منشورها، مباركين لها على المسلسل، ومتمنين لها ولابنتها النجاح والتوفيق، بينهم صباح الجزائري، وجمانة مراد التي علقت: “حبيبتي الله يحميها، كتير اشتقتلها”.

كما انهالت التعليقات من قبل متابعي الفنانة السورية، معربين عن سعادتهم لمشاركة سارة في المسلسل، ودخولها عالم التمثيل، فعلق أحدهم: “شو هالمفاجأة الحلوة، انبسطت انو سارة رح تصير ممثلة، وأول خطوة لها برفقتك بالتوفيق”، وعلق آخر: “أكيد رح تكون موهوبة متلك، الله يوفقها”.

سوزان نجم الدين في البيئة الشامية للمرة الأولى

يُذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين تظهر في البيئة الشامية للمرة الأولى من خلال شخصية “جواهر” في “مربى العز”.

وكانت قد شوقت جمهورها مؤخرًا في منشور لها في “إنستجرام”: “لأول مرة سأكون معكم في البيئة الشامية، مربى العز بشخصية جديدة ومختلفة بتحمل الكتير من المفاجآت، انشالله بتستمتعو معنا، جواهر”.

مسلسل “مربى العز”

وتدور أحداث “مربى العز” حول موضوع التغيرات الغريبة التي طرأت على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع العربي ككل، وانعكاس تلك التطورات على نواة المجتمعات العربية وهي الأسر الصغيرة، كما يرصد المسلسل بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة ويقدم حلولا درامية لها.

ويشارك في بطولته عباس النوري، وأمل عرفة، ونادين خوري، وسوزان نجم الدين، وخالد القيش، ونادين تحسين بيك، وفادي صبيح، وحمود نصر، وحسن خليل، وزهير عبد الكريم، وأسامة الروماني، وروزينا لاذقاني، وجرجس جباره وغيرهم الكثير. والعمل من تأليف علي معين صالح، وإخراج رشا شربتجي.

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