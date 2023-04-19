جوري بكر: اسمى زاد شرف لاقترانه بالفنانة مارى منيب بس أنا مش حفيدتها

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جوري بكر، التي تلعب شخصية وداد بمسلسل جعفر العمدة، في لقائها "تليفزيون الخليج 365": "إن اسم جوري بكر زاد شرفا لما اتحط جنب اسم الفنانة ماري منيب، واتقال إنى حفيدتها، بس أنا مش حفيدتها ولكن بحب العيلة بالكامل، وبحب عامر منيب جدا"، وأضافت أنها لا تستطيع تقديم شخصية ماري منيب على الشاشة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.