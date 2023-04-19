شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يوجه رسائل لأبطال مسلسل "تحت الوصاية".. ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم دياب عددا من الرسائل لأبطال مسلسل "تحت الوصاية" خلال ندوة أقامها ”الخليج 365” احتفالا بنجاح العمل، وقال عن النجمة منى زكى: "ماشوفتش نجمة في شطارتها وموهوبتها، محمد شاكر خضير مخرج عبقرى وهادى، رشدى الشامى فنان مزيكاتى كبير، نهى عابدين فنانة موهوبة"، كما وجه الشكر للشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر والتكاليف الكبيرة التي صرفتها على العمل الذى نال إشادات كبيرة، وتصدره التريند من بداية عرضه على قناة دى إم سى، وحتى وقتنا.









واحتفل النجم دياب بنجاح مسلسل "تحت الوصاية" فى مقر ”الخليج 365”، والذى يعرض على قناة دى إم سى وحقق نجاحا كبيرا، وكان في استقباله الناقدة علا الشافعى مديرتحرير الخليج 365 والمشرفة على قسم الفن وتليفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطى رئيس قسم الفن، والزملاء عماد صفوت ومصطفى القصبي وباسم فؤاد.

وتحدث النجم دياب عن كواليس تعاونه في مسلسل "تحت الوصاية" الذى نال إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، وقال خلال ندوة فنية أقامها قسم الفن بجريدة الخليج 365 إنه وافق على السيناريو من قبل قراءته وإعجابه بالقصة التي يراها جديدة على الدراما المصرية.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.