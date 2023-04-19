شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 27.. مهرة تخبر زيدان بمقابلتها لجابر وتنصحه بالحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 27 مع زيدان (ماجد المصري) حول مقابلتها صدفة مع جابر (أحمد العوضي) ومطالبته لها بالعودة إليه، وسط غضب زيدان، ولكنها تنصحه بضرورة الحفاظ عليها حتى لا تضيع منه لأن تلك فرصته الأخيرة معها، ليرد عليها أنه يحبها ومن المستحيل خسارتها.

ثم يقوم العترة ورجال زيدان بأخذ كونة (هشام المليجي) إليه، ويتحدث معه عن إمكانية شرائه من جابر، ولكن كونة يخبره أن جابر أنقذ حياته من الموت، وجعله يعمل معه، ولكن زيدان أغراه بمبلغ كبير من الدولارات.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.