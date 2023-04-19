شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27: مقتل إدوارد والتمثيل بجثته أمام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة ال 27 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي ، الكثير من الأحداث ، حيث ذهب الدهايشة لدياب " إدوارد " وكان يستعد للهرب من منزل والده ضرغام بصندوق الذهب والمال ، وأطلقوا عليه الرصاص ثم مثلوا بجثته أمام الجميع ، وأنهارت كابر " بسمة " عندما رأت الجثة ، وثار الجميع ، وحضرت العمدة صفية " روبي " لمكان الحادث مع الشرطة وأستنكرت ماحدث.

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.