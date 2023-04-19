شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 27.. عبد الجبار يأمر رجاله بالحفر تحت بيت دميانة لإخراج الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث، حيث قرر عبد الجبار "جمال سليمان" البدء في الحفر تحت بيت دميانة لإخراج الآثار، واستدعى أحد الرجال المختصين في ذلك وطلب منه الاستعانة بالكثير من الرجال، ووضح له أنه من الممكن أن يحدث معركة بعد إخراج الآثار، وخططت نادرة "نيللي كريم" للإبلاغ عنه بمجرد خروج الآثار، كما ذهب عطية "أحمد فيهم" برجاله حتى يهجموا على الأرض بعد إخراج الآثار.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.