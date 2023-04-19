شكرا لقرائتكم خبر عن جوري بكر: لبست عباية ونزلت السيدة زينب علشان أشوف الستات فى الأحياء بيعملوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جوري بكر، والتي تلعب شخصية وداد فى مسلسل جعفر العمدة، خلال لقائها "تليفزيون الخليج 365"، إنها سعيدة بتصدرها التريند، وتتمنى أن تظل فى قائمة التريند بشكل إيجابي.

وأشارت جوري بكر إلى أن المخرج محمد سامي هو من اكتشفها في مسلسل "البرنس"، وأنه البركة في نجاحها، وأنها كانت متخوفة من دور وداد، وحرصت على أن تكون على قدر المسئولية لأنه وضع ثقته فيها.

وأوضحت أنها تلبست الشخصية وكانت تتحرك زي وداد وتتكلم بطريقة وداد حتى فى لوكيشن التصوير، والكثير شعر أننى تغيرت بسبب الشخصية، وحاولت أن أعود لشخصيتى الحقيقية.

وأوضحت: "وداد شخصية حقيقية وبسيطة وتسببت في أن العبايات والجلبيات تعود للصدراة"، مضيفة: "لبست العباية ونزلت إلى السيدة زينب لأرى الستات البسيطة بيتعاملوا إزاى وبيتكلموا إزاى، واستفدت كتير وعملت معايشة لمجمتع الحارة".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.