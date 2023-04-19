شكرا لقرائتكم خبر عن والدة فرح ابنة منى زكى فى تحت الوصاية: ملناش علاقة بالوسط الفنى بس حبينا المجال وهنكمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حنين والدة التوأم فرح وفريدة، واللتين تقدمان دور فرح ابنة منى زكى بالتبادل في مسلسل "تحت الوصاية"، لـ"الخليج 365"، إنها سافرت مع توأمها فرح وفريدة لتصوير العمل في أكثر من مكان، منذ ديسمبر الماضي، وأنهما صورا في القصير والإسكندرية وغيرها من المحافظات.

وأضافت حنين إنها ليست لها علاقة بالوسط الفني، وأن عمل فريدة وفرح هو الأول، ولكنها أعجبت بالتجربة وأحبت المجال وستكمل فيه، وأنها في انتظار أن يعرض عليهما أعمال مهمة مثل تحت الوصاية ليشاركا فيها.





أبطال مسلسل تحت الوصاية

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.