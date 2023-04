شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 7.. عثمان يفجر سيارة الرائد عمر والأخير ينقذ نفسه بأعجوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، وصول عثمان "أحمد السقا" إلى مكان سيارة الرائد عمر الإمام "محمد فراج" ووضع فيها قنبلة قيل وصول عمر إلى السيارة، إلا أن عمر يأتى له تليفون بأن عثمان يتواجد فى محيط منطقة مصر الجديدة وهو نفس المكان الذى يركن فيه سيارته، فيبتعد عنها قبل انفجارها لينقذ نفسه فى اللحظات الأخيرة.

وفى نفس الحلقة استطاعات قوات الأمن فتح تليفون التكفيري معتصم الدراع الأيمن للشيخ عثمان الذى أنهى حياته أثناء مطاردة الرائد عمر له، وتم الوصول إلى رقم عثمان، إلا أن عمر لم يلحق فى الوصول إلى مكان الرقم لأنه كان سبقه ووصل إلى سيارته وفجرها.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.