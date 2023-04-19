شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى عن محمد رمضان: تربعه على القمة لم يأت بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج الكبير محمد سامى عن سعادته لنجاح مسلسله "جعفر العمدة " وتصدره محركات جوجل وحصوله على أعلى نسب المشاهدات، وقال في مداخلته التي أجراها ببرنامج "رمضان كريم" الذى يقدمه الكابتن خالد الغندور ودينا سليم على راديو أون سبورت اف ام 93.7 : محمد رمضان ممثل عظيم ومش عادى معجون تمثيل وموهبة وملبوس ولو شوفتوه وهو بيمثل وهو متقمص الشخصية هتتخضوا وكل الناس بتحبوا في كل مكان وأضاف الى ان نجاحه في كل اعماله وتصدره المشهد على القمة لم يأت بالصدفة .

محمد رمضان ممثل عظيم ومش عادى معجون تمثيل وموهبة وملبوس



محمد سامى عن محمد رمضان

لو شوفتوا "رمضان" وهو بيمثل ومتقمص الشخصية هتتخضوا

كل الناس بتحب "رمضان" فى كل مكان

نجاح "رمضان" فى كل أعماله وتصدره المشهد على القمة لم يأت بالصدفة

إيمان العاصى فنانة قوية جدا واجتهدت فى دورها واستعدت جيدا وأبهرتنى فى أدائها وتجهيزها للدور



محمد سامى عن محمد رمضان

أحمد فهيم ممثل قوى ومتوقع إنه سيقوم ببطولة بمفرده

أرجو من الإعلام ألا يقارن "فهيم" بالراحل خالد صالح لأن ذلك ممكن أن يقتل الممثل

وبصراحة كانت عينى على "فهيم" من زمان ومقتنع بيه وتدرج فى العمل معايا إلى أن وصل إلى هذه المرحلة