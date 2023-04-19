أحرق نهاية “جعفر العمدة”.. حمادة فتح الله “طارق النهري” يكشف تفاصيل آخر حلقات المسلسل الشهير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:50 صباحاً - يشارك الفنان طارق النهري في مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان والذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري بشخصية “حمادة فتح الله” الذي دخل في صراعات كثيرة مع “جعفر” الذي يجسد شخصيته محمد رمضان بسبب أبنائه.

طارق النهري يكشف تفاصيل شخصيته في المسلسل

كشف طارق النهري في لقاء له عن مصير شخصية “حمادة فتح الله” خلال أحداث الحلقات المقبلة من جعفر العمدة، حيث أنه سيصاب بالجنون ويبحث عن ابناءه شوقي وكارم فتح الله بعد أصابهم مكروه.

طارق النهري – في مسلسل جعفر العمدة 2023

وأكّد طارق النهري، خلال مداخلة هاتفية، أنَّ الحلقات المقبلة من مسلسل جعفر العمدة تحمل مفاجآت غير متوقعة، مشيرًا إلى أنَّ فريق العمل كانوا عائلة واحدة طوال مدة التصوير، لإخراج العمل بشكل متميز ينال إعجاب المشاهدين.

طارق النهري: الناس في الشارع يلقبوني بحمادة فتح الله.. وعدينا المليار مشاهد

وأضاف طارق النهري، أنَّ مسلسل جعفر العمدة تخطى المليار مشاهدة منذ بداية عرضه في أول أيام رمضان، قائلا: «الناس بتنادينى بحمادة فتح الله في الشارع.. وهناك حالة جميلة جدا في الشارع حول حلقات جعفر العمدة».

مسلسل “جعفر العمدة” الأكثر بحثًا على جوجل

وتفاجأ الفنان محمد رمضان بأن مسلسله الرمضاني «جعفر العمدة»، هو العمل الذي حقق أعلى نسبة من البحث عبر موقع «جوجل» من الجمهور المصري والعربي على السواء، بسبب اهتمام فئة كبيرة من الجمهور بالمسلسل وأحداثه القائمة على إثارة فضول المشاهد لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقة المُقبلة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا بشأن المسلسل حيث كُتب في الصورة التي نشرها أن مسلسل «جعفر العمدة» سجل أعلى نسبة بحث لمسلسل عربي في تاريخ موقع «جوجل»، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: «الحمد لله».

مسلسل «جعفر العمدة»

مسلسل «جعفر العمدة» مبني على أساس الأحداث المشوقة، وتدور أحداثه حول الفنان محمد رمضان الذي خُطف ابنه من المستشفى لحظة ولادته، وخاض رحلة طويلة للبحث عنه طوال الـ19 عامًا، ليجده ويحاول معرفة من الجاني عليه، ولكنه لم يتوصل له إلا بعد سنوات طويلة من البحث عنه ومحاولة العثور عليه، ويلعب الفنان أحمد داش دور نجل جعفر، وسلوى عثمان خالة أحمد داش التي تذهب لجعفر وتخبره بالحقيقة.

المسلسل أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل، خاصة أن العمل انطلق تصويره أيضاً في وقت مبكر عن باقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سويا نجاحات كبيرة خلال مسلسلى “الأسطورة” الذى تم عرضه في عام 2016، و”البرنس” الذى تم عرضه في عام 2020

أبطال جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

قنوات عرض مسلسل جعفر العمدة

ويتم عرض مسلسل جعفر العمدة على شاشة قناة dmc الساعة 10:15 مساء وتعاد الساعة 5.00 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على mbc

كما يتم عرض مسلسل جعفر العمدة على شاشة قناة mbc 1 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

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