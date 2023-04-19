شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 27.. مهرة ترفض الرجوع لجابر وسحر تهرب من زوجها المدمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 27 من حيث انتهت سابقتها، بحديث جابر (أحمد العوضي) مع مهرة (ياسمين عبد العزيز) حول استمرار حبه لها، وطالبها بضرورة العودة إليه، ولكنها رفضت وتركته وذهبت، ثم تهرب سحر (مها نصار) بابنها من زوجها المدمن، وتستأجر شقة جديدة، ومحاولته البحث عنها، قبل أن يأتى إليه أحد الرجال ويضربونه بسبب دين عليه.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.