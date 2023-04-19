شكرا لقرائتكم خبر عن والدة فرح ابنة منى زكى فى تحت الوصاية: عملت بالمسلسل بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حنين والدة التوأم فرح وفريدة، واللتين تقدمن دور فرح ابنة مني زكي بالتبادل في مسلسل "تحت الوصاية"، لـ"الخليج 365" إنهما عملا في المسلسل بالصدفة، حيث وجدت "ستوري" تطلب أطفال توأم من سنة إلى سنة ونصف وقدمت وتمت الموافقة عليها في نفس اليوم، وقاما بالتصوير على طول.

وأضافت حنين: "سافرنا في نفس اليوم للتصوير، وبدأنا التصوير في ديسمبر الماضي، كانتا تهيبان الموقف في البداية ولكنهما اعتادا على فريق التصوير سريعا.





أبطال مسلسل تحت الوصاية

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.