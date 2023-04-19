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شكرا لقرائتكم خبر عن والدة فرح ابنة منى زكى فى تحت الوصاية: عملت بالمسلسل بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت حنين: "سافرنا في نفس اليوم للتصوير، وبدأنا التصوير في ديسمبر الماضي، كانتا تهيبان الموقف في البداية ولكنهما اعتادا على فريق التصوير سريعا.
أبطال مسلسل تحت الوصايةمسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.
قصة مسلسل تحت الوصاية
وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.
مني زكي في تحت الوصاية
التوأم فرح وفريدة
حنين والدة فرح ابنة مني زكي في تحت الوصاية