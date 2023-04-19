شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يكشف واقعة أثرت فى مسيرته: دموع أبى غيرت مسار حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عصام السقا، إن جبر الخواطر من الله أمر عظيم جدا، "أنا عندي مصطلح بيني وبين نفسي أسميه مصطلح الطبطبة بأن ربنا بيطبطب على العباد".

أضاف السقا في لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج "كلم ربنا" المذاع عبر الراديو 90.90، إن خطوات حياته بالكامل كان يحالفها التوفيق من الله منذ قدومه من الصعيد وتحديدا من قرية نواي - مركز ملوي في محافظة المنيا، متابعا: "الظروف كانت صعبة جدا في الصعيد، لأن مافيش الأجواء التي تشبه أجواء القاهرة في خطوات النجاح، وأنا خرجت من القرية بعد الثانوية العامة إلى كلية الخدمة الاجتماعية بالبحيرة، وعارف وأنا سايبها على ربنا، وكان عندي طموح وحلم إن ربنا يكرمني".

جبر الخواطر من الله أمر عظيم جدا

كان عندى طموح وحلم إن ربنا يكرمنى



عصام السقا يكشف واقعة أثرت فى مسيرته دموع أبى غيرت مسار حياتى

عملت فى مهن كثيرة جدا علشان أعرف أروح دراستى وأوفر مصاريفى

اشتغلت فى سوبر ماركت ودى كانت بدايتى

كنت بكلم ربنا كتير وكلامى مع ربنا دايما إن الله لن يخذلنى أبدا

عندى موقف عمري ما هنساه وعدى عليه 20 سنة

شفت في عيون أبويا دموع وهو بيوصلنى وأنا مسافر أكمل دراستى وسايب محافظة المنيا

أخدت القرار من اللحظة دي وكلمت ربنا أنى مش عايز أرجع ملوى غير وأنت جابر خاطرى