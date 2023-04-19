شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح مينى ألبوم "مالوش زى" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم عمرو مصطفى طرح مينى ألبوم جديد بعنوان "مالوش زى"، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك الذى يفصلنا عنه بضعة أيام. ويتكون مينى ألبوم "مالوش زى" من 6 أغاني، المقرر بدء طرح أولى أغانيه مع أول أيام عيد الفطر.

وشوق عمرو مصطفى جمهوره للألبوم ونشر صورة له عبر إنستجرام وعلق قائلا: "عمرو مصطفى.. مالوش زي.. مينى ألبوم 2023 قريبًا.. هنعيد مع بعض.. كل سنة وأنتوا طيبين".

وسبق وروج عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية لأغنية "مالوش زى" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وطرح منها كوبليه، وتقول كلمات الأغنية:

قولتله إيه الكلام؟ قالى خير

وأما قال.. قلبى قال كل خير

مالوش زى واللى زيه يبقى زيه ازاي

ده صورته فى مرايته هو أحلى منها كتير

مشفتوش حبى ليه قد إيه.. ده اللى أنا اسيب عمرى بين إيديه

وتعد أغنية أمى الدنيا هى آخر أغانى عمرو مصطفى، والتى طرحها مؤخرا بالتزامن مع عيد الأم فى شهر مارس الماضي، وكانت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام طارق.